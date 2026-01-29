Российский профессор развеял миф о смертельной опасности разбитого градусника

Реальные риски в ситуации, когда вы разбили ртутный градусник, в большинстве случаев связаны с незнанием правильных алгоритмов нейтрализации действия ртути, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Основную опасность представляет не жидкий металл как таковой, а его пары.

«Ртуть обладает значительным давлением насыщенных паров даже при комнатной температуре, и именно при вдыхании этих невидимых паров происходит поступление высокотоксичных соединений в организм. Ключевой фактор, который часто упускается из виду, — это общее количество вещества. Масса ртути в стандартном бытовом термометре не превышает 1–2 граммов. Для сравнения, в люминесцентных лампах, которые десятилетиями массово использовались в офисах и домах, содержание ртути может достигать 3–5 граммов в одной лампе. Разумеется, это не отменяет необходимости аккуратной утилизации, но позволяет оценить реальный масштаб инцидента», — объяснил он.

Главный токсикологический риск возникает при неправильной уборке, когда шарики ртути дробятся на микроскопические частицы, раскатываются по полу. Концентрация паров в воздухе может достигать и превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК), которая в России составляет 0,0003 мг/куб. м.

«Длительное нахождение в таком загрязненном помещении, особенно при отсутствии проветривания, создает риск хронической интоксикации. Пары ртути обладают кумулятивным эффектом, постепенно накапливаясь в организме и оказывая негативное воздействие в первую очередь на центральную нервную систему и почки. Острое отравление с мгновенными тяжелыми последствиями от одного разбитого градусника — маловероятно, но это не отменяет долгосрочной угрозы», — сказал он.

Наибольшую опасность представляют шарики, закатившиеся под плинтус, в щели пола или ворс ковра, где их невозможно полностью собрать. Такие «потерянные» источники будут испаряться месяцами, отравляя воздух в помещении. Использование пылесоса в этой ситуации катастрофически усугубляет проблему, так как пылесос дробит ртуть на мельчайшие частицы, нагревает металл и разносит опасную ртутную пыль по всему помещению, что гарантированно приведет к необходимости профессиональной дегазации всего помещения.

Поэтому, если вы случайно разбили ртутный термометр, важно правильно организовать процесс нейтрализации ртути, чтобы минимизировать испарение и полностью удалить вещество.

«Немедленно удалите из комнаты детей и домашних животных, затем закройте дверь в это помещение и откройте окно для проветривания, не допуская сквозняка. Перед уборкой защитите себя: наденьте резиновые перчатки, бахилы или полиэтиленовые пакеты на обувь и смоченную водой ватно-марлевую повязку. Собирать ртуть нужно с помощью предметов, которые ее удержат или с ней соединятся. Для этого подойдет кисточка с листом плотной бумаги, медицинский шприц, пластилин, лейкопластырь, скотч или медная проволока», — объяснил специалист.

Все собранные шарики, осколки стекла и использованные приспособления поместите в стеклянную банку с холодной водой и плотно ее закройте. Ни в коем случае не используйте для сбора веник, жесткую щетку или пылесос. Завершите уборку обработкой места разлива концентрированным раствором марганцовки или хлорсодержащим средством, чтобы окислить остатки металла.

«Самостоятельно выбрасывать банку с ртутью в мусоропровод, унитаз или на свалку запрещено. Необходимо обратиться в региональную службу МЧС России или специализированную организацию по приему и демеркуризации ртутьсодержащих отходов. Их контакты всегда доступны на официальных сайтах. В случае сомнений в качестве уборки всегда можно пригласить аккредитованную лабораторию для измерения концентрации паров ртути в воздухе помещения», — резюмировал Юрасов.

