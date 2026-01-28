«Лазейка для Киева». Зачем Украине два мирных соглашения?

Для урегулирования конфликта Москвы и Киева могут быть подписаны два мирных соглашения вместо одного. США подпишут необходимый документ с Украиной и отдельно — с Россией, рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига. В Кремле же заявили, что не обсуждают никакие перечни документов. Для чего Киеву два соглашения вместо одного и какие преимущества это может дать Украине — в материале «Газеты.Ru».

Российские власти не будут обсуждать конкретные документы по урегулированию конфликта на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Украины о двух мирных соглашениях.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. <...> Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», — сказал представитель Кремля.

Днем ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что мирное соглашение об урегулировании конфликта, состоящее из 20 пунктов, Украина подпишет с США, и отдельно Штаты подпишут соответствующий документ с Россией.

По его словам, сейчас на переговорах обсуждается именно такой формат соглашений, но процесс принятия решения еще продолжается. Самым важным для Киева министр назвал «юридически обязательный характер соглашений».

«Важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий — в частности, их ратификации в конгрессе США», — пояснил Сибига.

Говоря об участии Европы в утверждении «мирных документов», Сибига заявил, что европейская сторона упоминается «в мирном процессе и в соглашениях о гарантиях безопасности».

Украинский министр отметил, что в целом в мирных переговорах есть прогресс, этим и обусловлена трехсторонняя встреча России, Украины и США в Абу-Даби. Он также заверил, что президент Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для урегулирования двух ключевых вопросов мирных переговоров.

«Вопрос к юристам»

Представители российского экспертного сообщества настороженно отнеслись к предложениям Украины заключить два отдельных мирных договора вместо всеобъемлющего трехстороннего соглашения при участии США.

Два отдельных соглашения могут оказаться юридически неверными, поскольку в рамках проблемы принадлежности Донбасса речь идет об отношениях только Москвы и Киева. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Территориальный спор, один из пунктов мирного соглашения, должен быть урегулирован все-таки между Россией и Украиной, а не между США, Украиной и Россией. Поэтому вопрос у меня к юристам, к международным юристам, насколько этот документ будет потом иметь силу, если между Россией и Украиной он формально не будет подписан», — подчеркнула парламентарий.

Журова не исключила, что в качестве промежуточного этапа в целях прекращения конфликта отдельные соглашения между Россией и США, а также между Украиной и США могут быть заключены, однако «окончательный документ» со всеми «территориальными нюансами», по ее мнению, возможен «только между Украиной и Россией».

Предложение Сибиги можно считать примером уникальной юридической конфигурации, отметил историк, политолог Евгений Кожокин.

«Я не знаю прецедентов, когда две воюющие стороны не подписывают один договор между собой, а подписывают два разных соглашения через посредника. Может быть, специалисты по международному праву и вспомнят какой-то подобный уникальный случай. Чаще всего посредник организовывает и помогает осуществить переговоры, но не подписывается в мирных соглашениях», — сказал историк.

По его мнению, Украине все равно придется подписывать договор и с Россией.

«Для юридической точности в перспективе все равно надо будет подписать единый договор между Россией и Украиной, но даже в таком странном виде это будет большой шаг к урегулированию. При этом очень важно, чтобы было подписано не только соглашение, но и произошли изменения в конституции Украины. Некоторые требования, например, об отказе от вступления в НАТО, противоречат нынешней конституции, а этого быть не должно, чтобы не было причин для пересмотра соглашения», — пояснил Кожокин.

Ограничений на количество сторон, которые подписывают соглашение, никогда не ставилось, так что нет препятствий для подписания трехстороннего соглашения между Украиной, США и Россией в будущем, отметил эксперт.

«Например, война во Вьетнаме закончилась подписанием четырехстороннего соглашения между США, Демократической республикой Вьетнам (Север), Сайгонским правительством на Юге и Вьетконгом, то есть политической организацией южно-вьетнамских партизан. Здесь все стороны выступали как участники конфликта, хотя на тот момент США уже значительно сократили свое присутствие во Вьетнаме. То есть возможны даже четырехсторонние соглашения. Если вспомнить Минские соглашения, то там посредники действительно подписывали договор. Однако все конфликтующие стороны также подписались под соглашением. Так что повторюсь, единое трехстороннее соглашение все равно будет необходимо в перспективе», — заключил Кожокин.

Очередная лазейка

Ряд экспертов опасаются, что подписание двух мирных договоров позволит Киеву найти лазейки для отказа от вывода войск с территории Донбасса.

«Киев сейчас пытается усидеть на двух стульях, чтобы и гарантии безопасности от Соединенных Штатов получить, и с территории Донбасса войска не выводить. Однако для России это принципиальный вопрос, поэтому тут Украине может помочь хитрость в виде двух отдельных договоров о мире. Два договора потенциально предоставят лазейки для отказа вывода войск с территории Донбасса», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Кроме того, если что-то произойдет внутри США и сменится политическая власть, подобный формат гораздо легче будет расторгнуть, чем трехсторонний договор между Украиной, США и Россией, пояснил американист.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что два мирных договора дадут Киеву и Москве возможность в любой момент возобновить военные действия.

«Подобный формат соглашения позволяет обеим сторонам конфликта в любой момент возобновить военные действия. Разница будет заключаться только в том, что Россия таким образом нарушит соглашение с США, а тем самым оскорбит Вашингтон. А вот Киеву Вашингтон может простить подобное нарушение, если оно будет соответствовать планам Белого дома», — пояснил политолог.

При этом эксперты подчеркивают, что, заключив соглашение с США, Киев официально подтвердит, что Украина является зоной влияния Вашингтона, и таким образом получит гарантии безопасности.

«Кроме того, заключение соглашения непосредственно с США, а не с Россией поможет Киеву спасти бандеровскую честь. Сколько раз украинские власти говорили, что с Москвой никаких переговоров, никаких соглашений не будет, потому что они нас презирают и ненавидят. Если бы после этого был заключен мир, то появилось бы много вопросов. А так формально договор-то с США подписан», — отметил Колташов.

По его мнению, России подобный формат договоренностей не подходит, потому что он, скорее всего, не включает в себя пункты о денацификации и демилитаризации Украины, а это было принципиально с самого начала СВО.

Сигнал для США

Не исключено, что слова министра иностранных дел Украины о подписании двух отдельных документов — это сигнал для Соединенных Штатов.

«Сибига говорит о двух соглашениях, чтобы показать свою полную поддержку мирных начинаний президента Дональда Трампа. Очевидно, что в ходе разговора в Давосе американский президент дал понять Зеленскому, что Штатам нужно полное согласие со всеми действиями США. Трамп дал понять, что не Европа хозяин Украины, а именно Штаты. Поэтому теперь все министры и чиновники администрации Зеленского будут подобострастно говорить то, что хотели бы услышать в Вашингтоне», — считает политолог Сергей Маркелов.

Он отметил, что идея о подписании двух соглашений, скорее всего, не встретит поддержки со стороны России, но может быть одобрена в Вашингтоне — это все еще мирные соглашения, которыми Трамп сможет хвалиться.

«На самом деле никакого движения к миру нет. Просто в Киеве нащупали очередной узкий коридорчик, который можно использовать, чтобы затянуть переговорный процесс, угодив при этом США. На деле ни одна из сторон конфликта не будет подписывать мирные договоры в тех условиях, что сейчас есть на фронте. Ситуация слишком шаткая, так что раньше конца лета — начала осени реальных договоренностей ждать не стоит. А все переговоры — это просто попытка держать конфликт под контролем, в заданных рамках», — заключил Маркелов.