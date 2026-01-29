Размер шрифта
СМИ сообщили, что в Средиземном море потерял управление второй за неделю танкер

Bloomberg: в Средиземном море потерял управление второй за неделю танкер
В Средиземном море потерял управление второй за неделю танкер. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале утверждается, что танкер Chariot Tide якобы связан с Россией. 21 января у берегов Марокко скорость судна резко упала менее чем до двух узлов. Через некоторое время навигационный статус судна был изменен на «Не управляется».

Согласно имеющейся информации, Chariot Tide перевозит груз объемом около 300 тысяч баррелей дизельного топлива, погрузка которого якобы была осуществлена в российском нефтеналивном порту в Приморске Ленинградской области. В статье говорится, что в ходе предыдущих рейсов танкер перевозил российское дизельное топливо в порты Северной Африки.

22 января стало известно, что Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников. В Париже заявили, что судно использовало ложный флаг.

Ранее США захватили танкер Sagitta в Карибском море.
 
