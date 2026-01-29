Приставы арестовали компании детей депутата ГД Дорошенко

Судебные приставы по иску Генпрокуратуры наложили арест на три компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдара Дорошенко. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, указанные компании специализируются на строительстве автомобильных дорог, а также перевозке грузов.

«Компании отличаются финансовой устойчивостью, выручка одной из них по итогам 2024 года превышает 4,41 млрд рублей», — передает агентство слова источника в правоохранительных органах.

До этого стало известно, что суд Сочи арестовал Эльдара и Милану Дорошенко. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой. За день до этого судебные приставы наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-парламентария Анатолия Вороновского. 23 января на их основании были открыты исполнительные производства. Как отмечается, всего с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.

Ранее уд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому.