Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Приставы арестовали компании детей депутата ГД Дорошенко

Приставы наложили арест на компании детей депутата ГД Дорошенко
Рамиль Ситдиков/РИА Новости, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Судебные приставы по иску Генпрокуратуры наложили арест на три компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдара Дорошенко. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, указанные компании специализируются на строительстве автомобильных дорог, а также перевозке грузов.

«Компании отличаются финансовой устойчивостью, выручка одной из них по итогам 2024 года превышает 4,41 млрд рублей», — передает агентство слова источника в правоохранительных органах.

До этого стало известно, что суд Сочи арестовал Эльдара и Милану Дорошенко. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой. За день до этого судебные приставы наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-парламентария Анатолия Вороновского. 23 января на их основании были открыты исполнительные производства. Как отмечается, всего с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.

Ранее уд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!