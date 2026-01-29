Размер шрифта
Москвичам спрогнозировали четверг с сильным снегом и северным ветром

Гидрометцентр сообщил, что в четверг в Москве будет снег и до -9°C
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В четверг, 29 января, температура в Москве опустится до -9°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода со снегом, местами сильным, и гололедицей. Температура будет колебаться в диапазоне от -9 до -7°C. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, а ветер в 3–8 м/с будет дуть с севера. В ночь на пятницу температура понизится до -16...-14°C, ветер с севера усилится до 5–10 м/с, будет небольшой снег, а давление повысится до 744 мм ртутного столба.

До этого комплекс городского хозяйства столицы предупредил горожан об аномально холодной погоде в период с пятницы, 30 января, по вторник, 2 февраля. Среднесуточная температура воздуха в эти дни может быть на 7–12°C ниже климатической нормы, а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -25°С. В связи с погодными условиями городские службы будут заблаговременно регулировать температуру батарей.

Ранее в Москве появилась вторая снежная дюна.
 
