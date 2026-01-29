Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

Евросоюз внес послабления в проект по отказу от российского газа

Reuters: ЕС отменит проверки газа для 6 стран на предмет российского следа
Алексей Филиппов/РИА Новости

Евросоюз принял решение отменить дополнительные проверки поставок газа для ключевых поставщиков на предмет российского следа. Послабления для шести государств внесут в проект документа Еврокомиссии по отказу ЕС от газа из РФ, передает Reuters.

Как отмечается, запрет на импорт российского СПГ и трубопроводного газа утвердил Совет ЕС 26 января. Он предполагает полное прекращение подачи энергоресурсов, начиная с 2027 года. Для соблюдения санкции будет проводиться процедура «предварительного разрешения» поставок СПГ. То есть компании будут предоставлять европейским таможенникам доказательства, откуда произошел газ.

Согласно послаблениям, эти требования не будут распространяться на основных поставщиков и на страны, где, по оценке европейцев, риск попадания в их экспорт газа из РФ небольшой. К этим странам отнесли США, Норвегию, Катар, Великобританию, Алжир и Нигерию. Нарушение этого запрета будет подвергаться наказанием в виде штрафа от €40 млн или не менее чем 3,5% от годового оборота компаний по миру, либо 300% от оборота по сделкам.

До этого стало известно о желании Евросоюза снизить зависимость также от американского газа. Так, страны ЕС рассматривают возможность получать газ из Катара, Канады и стран Северной Африки.

Ранее Песков заявил, что Европа провоцирует себя на зависимость от США.
 
