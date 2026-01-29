Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу

РИА Новости: свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией

Свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией. Об этом рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

«Свеклу нельзя есть при мочекаменной болезни из-за оксалатов, стимулирующих камни, и при гипотонии из-за снижения давления», — подчеркнула Чистик.

По информации медика, употребление этого продукта рекомендуется ограничить при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете, а также аллергии.

До этого россиянам назвали лучшие дешевые продукты для восполнения витаминов. К ним относится, в частности, морская капуста. Это абсолютный лидер по содержанию йода (всего 100 г покрывают суточную потребность взрослого человека. В ней есть магний, железо, калий) треть суточной дозы, витамины A, E, K и группа B. Кроме того, в список этих продуктов входит горох, но речь идет не о консервированном горошке, а о цельной крупе. Как отмечается, это мощный источник растительного белка и клетчатки.

