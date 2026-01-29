Размер шрифта
Руководство Демпартии США рекомендовало ее законодателям не ездить в Миннесоту

Лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис призвал законодателей от Демократической партии США не ездить в штат Миннесота, где проходят протесты недовольных действиями федерального правительства. Об этом сообщает Axios.

В последние дни многие сенаторы и конгрессмены от Демократической партии посетили Миннесоту и в том числе город Миннеаполис, чтобы поддержать участников протестов, выступающих с резкой критикой действий Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Однако Джеффрис направил письмо ряду законодателей-демократов, в котором подчеркнул, что правоохранительные органы в Миннесоте испытывают сложности в обеспечении безопасности приезжающих конгрессменов.

Источник Axios в конгрессе сообщил, что власти Миннесоты также предупредили законодателей-демократов об этом.

28 января сообщалось, что член нижней палаты конгресса США, представляющая Демократическую партию, Ильхан Омар подверглась нападению во время выступления в Миннеаполисе.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном увольнении министра внутренней безопасности США.
 
