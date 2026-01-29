Размер шрифта
СМИ сообщили, что Китай помогает России в производстве ракет «Орешник»

Telegraph: КНР поставляет России оборудование для производства «Орешника»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Китай поставляет России специализированное оборудование, инструменты и передовые устройства, используемые для производства гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки, включая систему «Орешник». Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на украинскую разведку.

Общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в Россию, составляет не менее $10,3 млрд. Китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ) играют ключевую роль в наращивании российского ракетного производства. Украинская разведка обнаружила один такой станок на Воткинском заводе, где выпускаются ракеты «Орешник», «Искандер-М» и «Тополь-М», говорится в материале.

По данным издания, КНР также отправила РФ важные для авиационной промышленности шарикоподшипники, используемые в радиолокационных системах и системах радиоэлектронной борьбы пьезоэлектрические кристаллы. В числе дополнительных поставок были телескопические прицелы и измерительные приборы для испытаний оружия.

Все эти компоненты классифицируются как товары двойного назначения или военного назначения, экспорт которых в Россию запрещен в соответствии с западными санкциями.

По мнению аналитиков, без доступа к китайским технологиям и рынкам России будет сложно поддерживать военные усилия и темпы производства передового вооружения.

В ноябре в МИД КНР заявляли, что Пекин никогда не поставлял России или Украине летальные вооружения.

Ранее сообщалось, что Россия отправила в Китай СПГ, несмотря на введенные США санкции.
 
