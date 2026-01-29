Размер шрифта
Многодетным отцам в России захотели назначить досрочную пенсию, чтобы признать их заслуги

В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуме предложили по закону наделить многодетных отцов правом на досрочную пенсию, передает РИА Новости со ссылкой на обращение вице-спикера Бориса Чернышова к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Автор инициативы отметил, что сейчас в этом вопросе есть неравенство, правовая неопределенность и излишняя бюрократическая нагрузка. А право отцов на досрочную пенсию реализуется в основном через суд. Вице-спикер предлагает дополнить закон «О страховых пенсиях» положением о досрочной пенсии многодетным отцам.

Как уточняется в обращении, для этого необходимо одновременное выполнение нескольких условий:

  • мужчина должен быть отцом трех и более детей;
  • все они должны быть рождены одной матерью или быть официально усыновлены;
  • дети уже достигли возраста восьми лет.

«Также необходимо установление тех же минимальных значений общего трудового стажа (15 лет) и количества ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов) (30), которые дают право выхода на досрочную пенсию многодетным мамам», — говорится в тексте документа.

По мнению Чернышова, предложенные изменения укрепят институт семьи, станут признанием заслуг многодетных отцов перед государством и укрепят их статус в обществе.

До этого победитель конкурса «Отец года» Максим Костандов из Челябинской области и его многодетная семья стали героями ролика, созданного для поддержки национального проекта «Семья». Он получил название «Умноженная любовь» и транслирует идею о том, что расти в многодетной семье — здорово. В нем Костандовы показали, какая атмосфера любви, сплоченность и командный дух царят в их доме.

Ранее британские туристы избили многодетных россиян в Египте.
 
