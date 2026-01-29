СМИ: Трамп выдвинул Ирану ряд требований

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану три ключевых требования. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

28 января Трамп сообщил, что ВМС США направили на Ближний Восток «огромную армаду» во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Он пригрозил Тегерану применить силу, если власти республики откажутся заключить сделку. Никаких конкретных деталей относительно сделки он не представил.

«Однако американские и европейские официальные лица заявляют, что в ходе переговоров они выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его нынешних запасов, ограничение дальности и количества баллистических ракет, а также прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая ХАМАС, Хезболлу и хуситов, действующих в Йемене,» — пишет NYT.

Издание отмечает, что в этих требованиях и в сообщении Трампа в Truth Social отсутствует упоминание о защите протестующих, вышедших на улицы Ирана. До этого он активно поддерживал протестующих и угрожал Тегерану из-за насильственного подавления протестов.

Ранее сообщалось, что союзники США пытаются убедить Трампа не атаковать Иран.