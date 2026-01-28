29 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 января в России отмечают День первооткрывателя, посвященный исследователям и новаторам. День мобилизации против угрозы ядерной войны напоминает о хрупкости мира и высокой опасности ядерной катастрофы. Водители могут отпраздновать День изобретения автомобиля. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 29 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 января

День первооткрывателя

Сегодня поздравления принимают исследователи, ученые и новаторы, двигающие прогресс. День первооткрывателя — праздник молодой и пока неофициальный: в 2017 году его предложил отмечать Международный Фонд славянской письменности и культуры. Дату приурочили к открытию континента Антарктида российскими мореплавателями под командованием Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена. Это произошло в конце января 1820 года.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

Дата приурочена к годовщине принятия Делийской декларации. 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели встретились лидеры шести государств: Индии, Мексики Аргентины . Они обратились к ядерным державам с призывом прекратить гонку вооружений, заморозить ядерные арсеналы и приступить к их постепенному сокращению до полной ликвидации.

Несмотря на то, что декларация была подписана в годы «холодной войны», актуальность этого праздника в XXI веке только растет.

День изобретения автомобиля

29 января 1886 года немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Машина получила название «Motorwagen» и в 1887 году была представлена на Парижской выставке. Несмотря на то, что у авто было всего три колеса, оно было довольно шустрым и могло набирать скорость до 16 км/ч. Изобретение дало старт эре автомобилестроения. Кстати, заправлялись первые авто в аптеках: именно там продавали бензин, считавшийся эффективным антисептическим средством.

Карл Бенц с женой Бертой в автомобиле «Бенц-Виктория», 1893 год National Motor Museum/Global Look Press

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 января в других странах

День ньокки — Аргентина. В этот день аргентинцы собираются вместе и устраивают праздник ньокки — картофельных клецок. Рецепт этого блюда привезли в страну в XIX веке итальянские иммигранты. Сегодня ньокки не только очень популярное лакомство, но и символ удачи. Считается, если съесть их в семейном кругу 29 января, год будет счастливым.

Jiri Hera/Shutterstock/FOTODOM

День ворчуна — США. Сегодня американцы отмечают шуточный праздник в честь людей с тяжелым характером. Дата приурочена ко дню рождения комика Уильяма Клода Дюкенфилда, более известного как У.С. Филдс. Его творчество пришлось на первую половину XX века. Актер стал легендой благодаря способности превосходно изображать мизантропов — вспыльчивых и неприятных персонажей, ненавидящих всех вокруг.

Религиозные праздники 29 января

День поклонения честным веригам святого апостола Петра

Сегодня православные верующие вспоминают начало гонений на христианскую Церковь и чудесные события, связанные со спасением первых последователей христианства.

Около 42 года от Рождества Христова царь Ирод приказал схватить апостола Петра и заключить его в темницу. Святого сковали тяжелыми цепями — веригами. Казалось бы, спасения из темницы нет, однако ночью Ангел Господень снял цепи с Петра и вывел его на свободу. Христиане вынесли вериги из темницы и сберегли их как святыню. Впоследствии многие страждущие получили исцеление, молясь подле них. Сейчас святыня хранится в Риме в храме Сан-Пьетро-ин-Винколи и доступна для поклонения.

Вериги апостола Петра, церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим Mirko Kuzmanovic/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 29 января также чтит память: • праведного Максима, иерея Тотемского;

• мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабушки их Леониллы, и с ними Неона, Турвона и Иовиллы;

• мученика Данакта Иллирийского, чтеца;

• святителя Гонората, епископа Арльского;

• священномученика Иоанна Петтайя, пресвитера. Католическая церковь вспоминает: • блаженную Болеславу Марию Лямент, деву;

• святого Валерия Трирского;

• святого Джунипера.

Народные праздники и приметы 29 января

Петр — полукорм

В этот день на Руси вспоминали апостола Петра и его чудесное избавление от тяжелых цепей. В честь святого народный праздник получил первую часть своего названия. Вторая привязана к давней традиции — проверять запасы корма для домашнего скота в конце января. Если соломы и сена осталось меньше половины от заготовленного, хозяева сажали скотину на экономное меню и начинали более аккуратно расходовать запасы. Главной задачей было рассчитать необходимое количество корма до начала весеннего выпаса.

Также в этот день крестьяне обследовали прилегающую к дому территорию. В конце января в лесах начиналось голодное время, и волки все ближе подбирались к жилью. Хозяева плотно запирали двери в дома, хлева и амбары. Строго-настрого запрещалось в этот день выбрасывать еду или баловаться ею: пропитание в конце зимы начинали экономить.

Приметы

Мороз на Петров день — быть жаркому лету.

Сильная метель сулит обильные летние дожди.

Петухи песни завели в обед — скоро начнется сильная метель.

Какие исторические события произошли 29 января

1616 год — голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю точку Южной Америки — мыс Горн. Это место прославилось своим отвратительным климатом: большую часть года здесь идет дождь и дует сильный ветер.

— голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю точку Южной Америки — мыс Горн. Это место прославилось своим отвратительным климатом: большую часть года здесь идет дождь и дует сильный ветер. 1833 год — в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта.

— в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта. 1896 год — американский физик Эмиль Груббе впервые в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака. Свои новаторские эксперименты по лечению больных он делал без необходимой защиты, за что поплатился собственным здоровьем.

— американский физик Эмиль Груббе впервые в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака. Свои новаторские эксперименты по лечению больных он делал без необходимой защиты, за что поплатился собственным здоровьем. 1927 год — в Англии открылся первый отель с ванными комнатами.

— в Англии открылся первый отель с ванными комнатами. 1932 год — на Горьковском автозаводе выпустили первый автомобиль «ГАЗ-АА», впоследствии ставший одним из символов Великой Отечественной войны.

— на Горьковском автозаводе выпустили первый автомобиль «ГАЗ-АА», впоследствии ставший одним из символов Великой Отечественной войны. 1958 год — вышла первая научная статья о вреде инсектицида ДДТ — так называемого дуста. Сегодня он запрещен в России и большинстве стран мира.

— вышла первая научная статья о вреде инсектицида ДДТ — так называемого дуста. Сегодня он запрещен в России и большинстве стран мира. 1960 год — создана первая искусственная почка: аппарат для временного замещения выделительной функции органа.

— создана первая искусственная почка: аппарат для временного замещения выделительной функции органа. 1964 год — Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали первыми в истории СССР олимпийскими чемпионами в фигурном катании.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию в Инсбруке Людмила Белоусова и Олег Протопопов с золотыми медалями, 1964 год РИА Новости

1992 год — вышел указ Президента РФ Бориса Ельцина о свободе торговли, легализовавший предпринимательство.

— вышел указ Президента РФ Бориса Ельцина о свободе торговли, легализовавший предпринимательство. 2000 год — в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла $35 млн на автомате «Однорукий бандит». Это крупнейшая сумма, полученная на игровых автоматах.

Дни рождения и юбилеи 29 января

В 1752 году родился Александр Куракин — русский дипломат, вице-канцлер, член Госсовета. За пристрастие к драгоценностям он был прозван «бриллиантовым князем».

— русский дипломат, вице-канцлер, член Госсовета. За пристрастие к драгоценностям он был прозван «бриллиантовым князем». В 1853 году родился Китасато Сибасабуро — японский бактериолог, выделивший бациллу столбняка, один из первооткрывателей возбудителя чумы.

— японский бактериолог, выделивший бациллу столбняка, один из первооткрывателей возбудителя чумы. В 1860 году родился Антон Чехов — писатель-новеллист, драматург, врач, классик русской литературы.

Антон Чехов Wikimedia Commons

В 1866 году родился Ромен Роллан — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

— французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1874 году родился Джон Рокфеллер-младший — американский нефтепромышленник, финансист, сын Джона Рокфеллера.

— американский нефтепромышленник, финансист, сын Джона Рокфеллера. В 1893 году родился Николай Урванцев — русский советский геолог, полярный исследователь, основатель Норильска.

— русский советский геолог, полярный исследователь, основатель Норильска. В 1922 году родился Виктор Яшин — советский военный летчик, Герой Советского Союза.

89 лет исполняется Шридхару Чиллалу — идийскому фотографу, мировому рекордсмену, обладавшему самыми длинными ногтями на руке. Он не стриг ногти в течение 66 лет, отрастив их до 909 см.

— идийскому фотографу, мировому рекордсмену, обладавшему самыми длинными ногтями на руке. Он не стриг ногти в течение 66 лет, отрастив их до 909 см. 77 лет исполняется Евгению Ловчеву — российскому журналисту, футбольному тренеру, советскому футболисту.

— российскому журналисту, футбольному тренеру, советскому футболисту. 72 года исполняется Опре Уинфри — американской телеведущей, актрисе, ведущей ток-шоу «Шоу Опры Уинфри» (1986—2011).

— американской телеведущей, актрисе, ведущей ток-шоу «Шоу Опры Уинфри» (1986—2011). 58 лет исполняется Эдварду Бернсу — американский актеру кино и телевидения («Только она единственная», «Отпуск по обмену»).

— американский актеру кино и телевидения («Только она единственная», «Отпуск по обмену»). 56 лет исполняется Хизер Грэм — американской актрисе кино и телевидения («Закон и порядок: Настоящее преступление»).

— американской актрисе кино и телевидения («Закон и порядок: Настоящее преступление»). 56 лет исполняется Дмитрию Маликову — советскому и российскому певцу, композитору, народному артисту РФ.