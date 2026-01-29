США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах

Соединенные Штаты год от года сталкиваются со смертоносными снежными штормами, которые приводят к потерям миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, США возглавляют мировой антирейтинг стран, которые терпят наибольший экономический урон от ударов стихии, к которым относятся и суровые зимы. Только прошедшая снежная буря обойдется американской экономике в сумму потерь до $115 млрд, сообщает агентство.

По информации агентства, зимние холода наносят Нью-Йорку ущерб на сумму от $1 до $2 млрд ежегодно, однако за период 2020–2024 годов эта сумма, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), составляет от $10 до $20 млрд. Из-за снега на земле остаются самолеты на аэродромах. Например, в Вашингтонском аэропорту Рейгена прошедший на выходных шторм полностью «приостановил» все рейсы — отменены были все вылеты. В целом по стране — несколько тысяч рейсов, и ежегодно из-за плохой погоды происходят подобные ситуации.

27 января стало известно о том, что в США не менее 30 человек не спасли после обрушившегося на страну мощного снежного шторма. По информации журналистов, на территории от штата Арканзас до Новой Англии выпало более полуметра осадков. Это привело к отмене авиарейсов, задержкам и остановке автомобильного движения, а также к массовому закрытию школ.

Ранее в США отменили более восьми тысяч авиарейсов.