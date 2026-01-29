Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Армия Венесуэлы присягнула Дельси Родригес

VTV: Дельси Родригес приняла присягу и полномочия главнокомандующего Венесуэлы
Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui/Global Look Press

Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули уполномоченному президенту страны Дельси Родригес, которая официально приняла на себя полномочия главнокомандующего. Мероприятие транслировал телеканал VTV.

«Мы признаем абсолютное подчинение и присягаем на верность гражданке Дельси Родригес Гомес как уполномоченному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему», — заявил в ходе мероприятия главнокомандующий FANB Владимир Падрино Лопес.

Родригес объявила о возобновлении социальной миссии Negro I, направленной на помощь семьям военнослужащих, а также о запуске новой инициативы — программы «Хранители Родины» для поддержки сотрудников органов гражданской безопасности и полиции.

Сообщается, что церемония прошла на территории Военной академии Венесуэлы, в комплексе Форт Тиуна в Каракасе. Во время мероприятия Родригес была награждена знаками отличия главнокомандующего, среди которых жезл командования Боливарианской национальной армии (символ власти, ответственности и военного руководства) и меч Освободителя Симона Боливара, являющийся историческим символом независимости и суверенитета страны.

До этого Дельси Родригес в ответ на публикации президента США Дональда Трампа, который назвал себя исполняющим обязанности президента этой латиноамериканской страны, заявила, что осуществляет законное правительство при поддержке народа.

Ранее власти Венесуэлы дали обещание США насчет Кубы.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!