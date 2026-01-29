Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Трампу не понравилось бы появление платежной системы БРИКС

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Трамп не помешает созданию платежной системы БРИКС
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не помешает созданию платежной системы БРИКС. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с РИА Новости.

По его мнению, американский лидер был бы недоволен появлением такой системы, но ничего не смог бы сделать, так как США больше не контролируют все финансовые рычаги.

Джонсон отметил, что западные страны для проведения трансграничных платежей полагаются на систему SWIFT, но она, считает он, уступает современным цифровым аналогам, уже разработанным в других частях мира, например в Китае, который является ключевым участником и крупнейшей экономикой в БРИКС.

Бывший аналитик ЦРУ утверждает, что блокировка SWIFT для российских банков «была даже благом».

До этого сообщалось, что страны БРИКС изучают возможность объединения цифровых валют своих центральных банков, чтобы создать единую платежную систему для торговли и туризма.

Ранее Трамп заявил, что БРИКС пытается подорвать статус доллара как мирового стандарта.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!