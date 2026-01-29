Экс-аналитик ЦРУ: Трампу не понравилось бы появление платежной системы БРИКС

Президент США Дональд Трамп не помешает созданию платежной системы БРИКС. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с РИА Новости.

По его мнению, американский лидер был бы недоволен появлением такой системы, но ничего не смог бы сделать, так как США больше не контролируют все финансовые рычаги.

Джонсон отметил, что западные страны для проведения трансграничных платежей полагаются на систему SWIFT, но она, считает он, уступает современным цифровым аналогам, уже разработанным в других частях мира, например в Китае, который является ключевым участником и крупнейшей экономикой в БРИКС.

Бывший аналитик ЦРУ утверждает, что блокировка SWIFT для российских банков «была даже благом».

До этого сообщалось, что страны БРИКС изучают возможность объединения цифровых валют своих центральных банков, чтобы создать единую платежную систему для торговли и туризма.

Ранее Трамп заявил, что БРИКС пытается подорвать статус доллара как мирового стандарта.