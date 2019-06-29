Зеленский опубликовал украинскую Конституцию в комиксах

Президент Украины Владимир Зеленский поделился черновиком Конституции страны в комиксах. Иллюстрации он разместил на своей странице в фейсбуке.

Как отметил глава государства, с таким предложение выступило издательство «Основы», предлагающие выпустить основной закон в в виде комиксов для детей в возрасте от четырех до восьми лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил ликвидировать Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию.