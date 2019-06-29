Зеленский опубликовал украинскую Конституцию в комиксах

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился черновиком Конституции страны в комиксах. Иллюстрации он разместил на своей странице в фейсбуке.

Как отметил глава государства, с таким предложение выступило издательство «Основы», предлагающие выпустить основной закон в в виде комиксов для детей в возрасте от четырех до восьми лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил ликвидировать Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию.