Невозможно достичь долгосрочного урегулирования на Украине без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа». Об этом заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января – решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал он.
По словам дипломата, необходимо уважать самоопределение жителей регионов, пожелавших воссоединиться с Россией.
Также Полищук заявил, что Россия в ходе контактов с американцами опирается на «известные принципиальные позиции», озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года, а также «компромиссные взаимопонимания», которые удалось достичь в августе прошлого года на Аляске.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта на Украине, заявил, что «сейчас важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована».
15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.
Ранее на Западе заявили, что Украина примет условия России по урегулированию конфликта.