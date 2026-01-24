Полищук: без решения территориального вопроса нельзя достичь мира на Украине

Невозможно достичь долгосрочного урегулирования на Украине без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа». Об этом заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января – решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал он.

По словам дипломата, необходимо уважать самоопределение жителей регионов, пожелавших воссоединиться с Россией.

Также Полищук заявил, что Россия в ходе контактов с американцами опирается на «известные принципиальные позиции», озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года, а также «компромиссные взаимопонимания», которые удалось достичь в августе прошлого года на Аляске.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта на Украине, заявил, что «сейчас важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.

Ранее на Западе заявили, что Украина примет условия России по урегулированию конфликта.