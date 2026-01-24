Размер шрифта
Военный аналитик спрогнозировал безоговорочную капитуляцию Украины

Аналитик Риттер: западные страны обрекли Украину на безоговорочную капитуляцию
Коллективный Запад мог спасти Украину от последствий конфликта с РФ, но обрек страну на безоговорочную капитуляцию, отказавшись от выдвинутых российской стороной условий урегулирования. Об этом в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, сейчас в мире реализуется «грандиозный план» по обеспечению поражения Киева и ослаблению европейских государств.

«Если бы Запад вел переговоры добросовестно, возможно, у нас был бы шанс», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин еще летом 2024 года сформировал рамки для переговоров по урегулированию кризиса. Как сказал Риттер, Украине и ее западным партнерам стоило согласиться на предложение российского лидера, так как Киев «получил бы шанс на существование».

Но коллективный Запад стремился уничтожить РФ и в итоге сам столкнулся с проблемами. Аналитик выразил уверенность, что теперь единственный сценарий развития событий — безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины.

«Политический, экономический, военный, социальный коллапс — все это уже происходит прямо на наших глазах», — резюмировал он.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая трехсторонняя встреча с участием делегаций РФ, США и Украины. Как для Москвы, так и для Киева, принципиально важным остается вопрос принадлежности Донбасса. Стороны намеревались обсудить его в ходе переговоров. Вторая встреча в таком формате запланирована на 24 января.

Ранее украинские СМИ оценили встречу делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.

