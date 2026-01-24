Размер шрифта
Армия

Губернатор Ростовской области Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов

Слюсарь: два города и три района Ростовской области ночью подверглись атаке БПЛА
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на 24 января атаковали два города и три района в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в районах — Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, к текущему моменту никакой информации о пострадавших и повреждениях объектов в Ростовской области не поступало. Сейчас в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

23 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский дрон нанес удар по служебному автобусу на дороге в Грайворонском округе. В результате транспортное средство было полностью уничтожено пожаром. Пострадали пять человек. Как сообщил глава региона, два мужчины и две женщины получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Какие травмы получил еще один мужчина, в заявлении не уточняется. Известно только, что врачи оценили его состояние как тяжелое, пострадавшему потребовалась операция.

Ранее в Пензенской области после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе.

