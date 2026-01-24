Размер шрифта
Работа по таймеру снижает стресс в период дедлайнов, рассказала врач

Невролог Лавренова: работа по таймеру помогает снижать стресс в период дедлайнов
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Чередование рабочих и коротких бытовых задач в строго отведенное время помогает снизить стрессовую нагрузку в период «горящих сроков». Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог клиники Atribeaute Мария Лавренова.

Одним из самых эффективных приемов борьбы с рабочим стрессом эксперт называет работу по таймеру. Невролог советует чередовать периоды активности за компьютером с паузами без гаджетов — например, с простыми домашними делами.

«Это снижает уровень возбуждения, накопление усталости и раздражительности. В моменты переключения важно обходиться без гаджетов, потому что их использование – не отдых, а смена одного вида стимуляции на другой», — объяснила невролог в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист рекомендует переносить основную экранную нагрузку на первую половину дня и по возможности сокращать ее после 16-17 часов.

«Яркий свет (особенно синего спектра) и просто высокая освещенность подавляют выработку гормона сна мелатонина и сдвигают циркадные ритмы. Из-за этого время засыпания откладывается, а сон становится более поверхностным», — отмечает врач.

Лавренова напомнила, что просмотр новостного и развлекательного контента, переписка в соцсетях и игры также представляют собой микростимулы, затрудняющие восстановление мозга после рабочего дня.

Еще один важный пункт — прогулки при дневном свете, даже в пасмурную погоду. По словам врача, они помогают снижать тревожность, бороться с гиподинамией и поддерживать уровень витамина D, который участвует в регуляции сна.

Не менее значим и стабильный режим: засыпать и просыпаться лучше в одно и то же время, включая выходные. При сильной усталости допустим короткий дневной сон, но не дольше 30 минут. Для завершения дня Лавренова советует создать «ритуал отбоя» без гаджетов — чтение бумажной книги, легкую растяжку и проветривание комнаты.

Ранее врач рассказала, почему может отсутствовать аппетит по утрам.

