Известный шеф-повар попал под обстрел ВСУ

Ветеран специальной военной операции из Асбеста Егор Султанов после тяжелого ранения на фронте полностью сменил профессиональную сферу и начал работать социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает URA.ru.

Султанов пояснил, что решение пойти работать в фонд было связано с личным опытом участия в боевых действиях и последующей реабилитацией. Он отметил, что хотел помогать таким же ветеранам, как он сам, а также родственникам тех, кто не вернулся с фронта. По его словам, примером для него стали родственники — бабушка и дедушка, прошедшие Великую Отечественную войну и всегда старавшиеся поддерживать других. О возможности трудоустройства в качестве социального координатора он узнал сначала от сослуживцев, а затем из открытых источников.

На гражданку Султанов вернулся летом 2024 года после ранения, полученного в районе Серебрянского лесничества. Во время выполнения боевой задачи рядом с позицией его подразделения разорвалась мина, и ударной волной военнослужащего отбросило в сторону. В результате он получил множественные осколочные ранения руки и ноги. Несмотря на лечение в госпитале, функции руки полностью восстановить не удалось, что лишило его возможности продолжить службу и вернуться к прежней профессии.

До мобилизации Султанов более 20 лет работал в сфере общественного питания, из них 17 лет — шеф-поваром. Он получил профильное образование, участвовал в открытии ресторанов и разработке меню в разных регионах России. На службу был призван в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации и проходил ее в противотанковом подразделении, участвуя в боевых действиях на направлениях Сватово, Кременная, Авдеевка и Покровское.

По его словам, на передовой он долгое время не рассказывал сослуживцам о своей гражданской профессии и признался в этом лишь после того, как командование выяснило, кто готовил еду для личного состава. После этого он регулярно занимался приготовлением пищи для бойцов, а сослуживцы помогали ему на полевой кухне.

Султанов женат и воспитывает четверых детей. За участие в специальной военной операции он награжден медалью «Участник специальной военной операции», медалью «За боевые отличия» и медалью Жукова.

