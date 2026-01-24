Авария на подстанции оставила без света тысячи абонентов в Приморском крае

Около 6500 абонентов в Надеждинском муниципальном округе Приморского края остались без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла утром 24 января на подстанции «Надеждинская».
«Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», — уточняется в заявлении.
В прокуратуре отметили, что организовали проверку по факту случившегося. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку исполнению требований законодательства, касающихся содержания и обслуживания электрических сетей, а также соблюдению нормативного срока устранения ЧП и надлежащему расследованию его причин.
«По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркивается в публикации.
Из нее следует, что прокуратура взяла на контроль проведение восстановительных работ.
Ранее в Мурманской области обрушились опоры линий электропередачи.