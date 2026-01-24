Размер шрифта
Общество

Авария на подстанции оставила без света тысячи абонентов в Приморском крае

В Приморском крае порядка 6500 человек остались без света из-за аварии
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Около 6500 абонентов в Надеждинском муниципальном округе Приморского края остались без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла утром 24 января на подстанции «Надеждинская».

«Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», — уточняется в заявлении.

В прокуратуре отметили, что организовали проверку по факту случившегося. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку исполнению требований законодательства, касающихся содержания и обслуживания электрических сетей, а также соблюдению нормативного срока устранения ЧП и надлежащему расследованию его причин.

«По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что прокуратура взяла на контроль проведение восстановительных работ.

Ранее в Мурманской области обрушились опоры линий электропередачи.
 
