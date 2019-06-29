Трамп разразился комплиментами в адрес саудовского принца

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что впечатлен работой наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом он сказал на полях G20, передает РИА «Новости».

Трамп перед двусторонней встречей внезапно начал хвалить принца. Он признался, что до этого у него были вопросы о роли Саудовская Аравии в борьбе с терроризмом. Президент Соединенных Штатов признался, что американская сторона внимательно следила за тем, спонсирует ли страна боевиков.

«Мы внимательно это изучали — вы это действительно остановили... Я очень это ценю», — сказал Трамп.

Глава США подчеркнул, что Саудовская Аравия проделала «впечатляющую работу».

Ранее сообщалось, что Трамп и саудовский принц обсудили Иран.