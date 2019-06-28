Американские конгрессмены срочно едут к Зеленскому

Делегация из пяти американских конгрессменов собирается посетить Украину и встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы делегации и лидера большинства Палаты представителей Соединенных Штатов Стени Гоеры, данный визит продемонстрирует собой знак поддержки демократии в Европе перед лицом «российской агрессии».

Он отметил, что нужно работать сообща, чтобы укрепить демократию, а также предотвратить бесконтрольное продвижение «агрессии России».

«Мы должны серьезно относиться к угрозам демократии изнутри и извне», — добавил Гоера.

Как отмечается, встреча пройдет в первых числах июля.

Уточняется, что американские конгрессмены, помимо встречи с Зеленским, намерены пообщаться с украинскими активистами, а именно — с организациями, которые продвигают демократию на Украине, а также с борцами против коррупции.

Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в госизмене.