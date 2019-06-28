Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Как отмечается, вместе с ней в аварии погиб водитель, а также пострадал 10-летний ребенок.

Уточняется, что машина, в которой находилась 59-летняя Хламова, вылетела на встречную обочину и перевернулась.

«Машина была заказана 26 июня депутатом Государственной думы Арефьевым для встреч с избирателями, машина была ему официально предоставлена», — уточнили в администрации.

Также в администрации добавили, что пострадавшая девочка, которую доставили в больницу, является внучкой Хламовой.

Ранее сообщалось, что депутат на Lеxus столкнулся с мотоциклистом.