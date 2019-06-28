В Белом доме отреагировали на приглашение Трампа в Москву

Президент США Дональд Трамп пока не подтвердил свои планы приехать в следующем году в России на торжества по случаю Дня Победы, рассказали в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома высокого ранга рассказал, что президент США считает важным почтить память погибших в борьбе с фашизмом, но пока не подтвердил намерение приехать в Москву в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил главу США Дональда Трампа приехать в Москву на 75-й юбилей Победы в Великой Отечественной войне.