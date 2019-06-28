Welt: Путин обрушился на Меркель

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Перед саммитом G20 в Осаке президент России Владимир Путин дал интервью Financial Times, где резко раскритиковал канцлера германии Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики. Похвалы удостоился президент США Дональд Трамп, также Путин заявил, что либеральная идея себя изжила. Как пишет Die Welt, российский президент упрекнул Меркель в совершении «кардинальной ошибки», когда она позволила примерно 1 млн беженцев пересечь немецкие границы.

Отмечается, что похвалы в этом отношении удостоился Трамп. При этом Путин не берется судить, хорошо или плохо тот поступает, настаивая на строительстве стены на границе с Мексикой, однако лидер США пытается остановить нелегальной поток мигрантов и наркотиков. Президент России также заметил, что его американский коллега не является «карьерным политиком», у него свой взгляд на мир, однако Путин не может согласиться со многими его способами решения проблем.

Также лидер высказался о саммите G20 и заявил, что хотел бы, чтобы все участники мероприятия подтвердили свое намерение выработать общие для мировой торговли правила, которым бы все могли следовать. Как пишет газета, в преддверии встречи выявились большие различия между крупными экономическими державами. Наиболее спорными являются такие темы, как торговля и климат. В настоящее время неизвестно, подпишут ли участники совместное заявление.