В Кремле пояснили слова Путина про либерализм

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам слова главы государства Владимира Путина про либерализм, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он заявил, что, на его взгляд, идеи Путина близки идеям либерализма.

Но вместе с тем, президент действительно говорил о том, что когда эти идеи навязываются другим, когда другие идеи начинают считаться неверным, происходит «дискредитация и инфляция самих идей либерализма».

«Что касается самого Путина ему по-прежнему близки идеи либерализма, но он далек от того, чтобы считать всех других ошибающимися в своих взглядах», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин считает, что в современном мире либерализм не имеет права на абсолютное доминирование и диктат.

В свою очередь глава Евросовета Дональд Туск ответил на высказывание президента России Владимира Путина о том, что либерализм устарел. Он заявил, что считает устарелыми авторитаризм и «культ личности».