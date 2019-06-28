Абхазия закрыла границы с Грузией

Служба госбезопасности Абхазии (СГБ) ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией, сообщает РИА «Новости».

Въезд иностранных граждан с территории Грузии был ограничен с 27 июня. Также был запрещен выезд жителей Абхазии в Грузию.

По словам СГБ, данные меры введены из-за проходящих в Грузии протестов, которые затрагивают государственность Абхазии.

«Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования», — добавили в СГБ.

Ранее сообщалось, сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов.