Трамп пригрозил пальчиком Путину

Президент США Дональд Трамп пригрозил пальцем президенту России Владимиру Путину на двусторонней встрече на G20 в Японии, передает CNN.

Журналисты выкрикивали вопросы в обход протокола и Трамп услышал слова о вмешательстве России в выборы в 2020 году.

«Да, не вмешивайся в выборы», — с улыбкой сказал Трамп Путину, пригрозив ему пальцем.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

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