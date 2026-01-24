Размер шрифта
«Состояние зависит от него самого»: бывший игрок сборной объяснил проблемы Захаряна

Экс-футболист Деменко о Захаряне: раньше никто не жаловался на скорости в Европе
Mutsu Kawamori/Global Look Press

Знаменитый в прошлом футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил проблемы Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедад», сравнив его с выступающим в чемпионате Франции за «Монако» Александром Головиным.

«У Захаряна действительно какой-то злой рок. Но если сравнивать его с другими футболистами, взять того же Сашу Головина, то ситуация немного другая. Захарян все-таки молодой, он пытался закрепиться. В начале немножко где-то не доверял тренер, потом пошли травмы, они, конечно, выбивают из колеи, и сложности есть. Но, опять же, все проблемы связаны со здоровьем. Что касается физических кондиций, то Арсен сам говорил, что после «Динамо» в Испании очень высокие скорости. Но физическое состояние в первую очередь зависит от самого футболиста, да? Когда у нас уезжали раньше в Европу другие футболисты, никто не жаловался. А если брать Головина, то он много лет выступает в чемпионате Франции и выступает неплохо. Мы видели, что он себя физически очень хорошо там чувствует», — подчеркнул Деменко.

Арсен Захарян проводит третий сезон в составе испанского «Реал Сосьедада», приняв участие в 12-ти матчах Ла Лиги в текущем чемпионате и не набрав очков при среднем игровом времени 23 минуты за матч. В первом сезоне он провел в чемпионате Испании 29 встреч, забил один мяч и сделал две голевые передачи, а почти весь второй пропустил из-за травм, выйдя в Ла Лиге лишь три раза и забив один мяч. По слухам, «Реал Сосьедад» больше не рассчитывает на россиянина и планирует расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» ищет Арсену Захаряну новый клуб.

