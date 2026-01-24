«Дардери отнесся к матчу очень профессионально»: почему Хачанов вылетел из Australian Open

Итальянский теннисист Лучано Дардери профессионально отнесся к матчу с Кареном Хачановым и потому одержал победу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Не ожидала, что Карен проиграет Дардери. Да, были сомнения по Андрею Рублеву с его соперником из Аргентины, но тут их не было никаких. Было понимание, что это будет непросто, но все-таки, наверное, финальный результат должен был быть за Кареном.

Но скажу, что итальянец очень хорошо отыграл. Это, наверное, его лучшая победа на «Большом шлеме», он в первый раз проходит в четвертый круг. Заслуженно победил: двигался легче, очень здорово использовал удары по линии в нужное время. Так хлестко, точно, часто ловил на этом Карена. Он очень хорошо прятал укороченный удар, часто Карен даже не срывался с места и не бежал вперед.

Был виден настрой итальянца, его желание бороться за каждый розыгрыш. Решающий, наверное, момент этого матча произошел все-таки в первом сете. Если бы он остался за Кареном, возможно, не хватило бы тогда итальянцу такого сильного желания бороться до конца.

Вероятно, нужно было играть пять сетов. Мы видели, как Дардери, проиграв свою подачу в начале второго сета, очень эмоционально среагировал, расстроился, хотел выбить мяч с корта. Это говорит о том, что каждый гейм, каждый розыгрыш для него были очень важными. Он отнесся очень профессионально к этому матчу и действительно играл чуть лучше, чем Карен», — констатировала Петрова.

Хачанов проиграл Дардери в четырех сетах – 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.

