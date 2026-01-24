Размер шрифта
На ледяной дороге Аляски рухнула крупнейшая мобильная буровая установка

Появилось видео падения на Аляске крупнейшей в США мобильной буровой установки 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27700501_rnd_7",
    "video_id": "record::0d065cdc-61cf-41ed-a442-8afabef4acc9"
}

На Аляске во время перемещения по ледяной дороге рухнула нефтяная буровая установка Doyon 26, сообщает местный портал Alaska's News Source.

В статье уточняется, что ЧП произошло 23 января на севере штата у месторождения Альпайн. При этом никто не пострадал, однако началось возгорание.

«Произошел небольшой пожар, но пока, судя по всему, ущерб окружающей среде минимален, и нефтяная инфраструктура и объекты не пострадали», — написал в соцсети губернатор Аляски Майк Данливи.

В материале говорится, что установка принадлежит компании Doyon Drilling Inc. и может работать на дизельном топливе и природном газе на любой разработанной буровой площадке на Северном склоне. По данным за 2022 год, это крупнейшая мобильная наземная буровая установка в Северной Америке. Источник новостного портала на Аляске не подтвердил подлинность распространившегося в сети видео падения Doyon 26.

Прошлой весной в Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре на месторождении «Харапурнефтегаза» обрушилась вышка, в результате чего пострадали три человека. Пожар вспыхнул, когда загорелись две нефтегазовые скважины. В результате чего одна из вышек разрушилась. Пострадавшие попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее вспыхнул самый длинный угольный конвейер в России.
 
