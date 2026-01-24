«Кинули как Долину»: вернувшийся в Россию актер потерял 20 млн рублей

Актер Сергей Романович, звезда сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Ольга», признался, что потерял из-за мошенников 20 млн рублей. Его цитирует kp.ru.

По словам Романовича, сам он старается ответственно подходить к финансовым вопросам, однако его самого однажды обманули на 20 млн рублей.

«Это была история с инвестициями. Собирались люди, проекты, и потом, короче, куча мошенников. Как Долину меня кинули», — пожаловался он.

Некоторое время назад Романович жил в Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Америке. Он приезжал в Россию ненадолго и планировал обратно уехать в США. Однако, как отмечал артист, он решил спонтанно купить дом и остался на родине. Актер взял жилье в ипотеку.

На российский экран он вернулся в 2025 году в сериале «Дорогой родственник».

Ранее Ян Цапник рассказал о «сумасшедших» товарах с его лицом.