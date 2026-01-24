Семь участников подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Семь участников ОИ 2016 года подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Семь участников летней Олимпиады 2016 года подозреваются в нарушении антидопинговых правил, сообщает Inside the Games.. У всех подозреваемых нашли запрещенные вещества в допинг-пробах.

Среди нарушивших антидопинговые правила числится бронзовый призер Игр в тяжелой атлетике Ауримас Диджбалис из Литвы. Также среди нарушителей находится болгарская бегунья Ивет Лалова-Коллио.

Также в списках присутствуют спортсмены из Египта, Бразилии, Белоруссии и Узбекистана.

Все атлеты будут отстранены от международных соревнований.

