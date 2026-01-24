В МИД РФ связали обстрел Белгорода с переговорами в Абу-Даби

Обстрел Белгорода со стороны Украины является попыткой создать определенный фон для трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Очень похоже, что режим Зеленского создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби», — написал Мирошник.

Вечером 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS. Предварительно, никто из горожан не пострадал, однако были повреждены объекты энергетики.

Он добавил, что в селе Таврово в Белгородском округе при падении обломков повреждены крыши двух частных домов. В результате обстрела были повреждены объекты энергетики и загорелась хозпостройка — сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. В результате падения обломков было возгорание в одном из дворов города. В селе Таврово Белгородского округа повреждены кровли двух частных домов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.