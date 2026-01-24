Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В МИД РФ связали обстрел Белгорода с переговорами в Абу-Даби

Посол Мирошник: режим Зеленского создает соответствующий фон переговорам в ОАЭ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Обстрел Белгорода со стороны Украины является попыткой создать определенный фон для трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Очень похоже, что режим Зеленского создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби», — написал Мирошник.

Вечером 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS. Предварительно, никто из горожан не пострадал, однако были повреждены объекты энергетики.

Он добавил, что в селе Таврово в Белгородском округе при падении обломков повреждены крыши двух частных домов. В результате обстрела были повреждены объекты энергетики и загорелась хозпостройка — сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. В результате падения обломков было возгорание в одном из дворов города. В селе Таврово Белгородского округа повреждены кровли двух частных домов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700537_rnd_7",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+