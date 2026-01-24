Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

На Украине рассказали об опасности «молодежного» контракта с ВСУ

Нардеп Костенко: молодежный контракт с ВСУ не дает право отсрочки по истечении
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Граждане Украины, подписавшие так называемый молодежный контракт с ВСУ в возрасте от 18 лет, не получают права на отсрочку от мобилизации после его окончания. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко в интервью «24 каналу».

По словам парламентария, в законодательстве отсутствует норма, защищающая таких граждан от немедленного призыва.

«То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — пояснил Костенко.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. В августе этого года молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее на Украине задержали инструктора ВСУ, помогавшего мобилизованным бежать.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700513_rnd_7",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+