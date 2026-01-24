На Украине рассказали об опасности «молодежного» контракта с ВСУ

Граждане Украины, подписавшие так называемый молодежный контракт с ВСУ в возрасте от 18 лет, не получают права на отсрочку от мобилизации после его окончания. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко в интервью «24 каналу».

По словам парламентария, в законодательстве отсутствует норма, защищающая таких граждан от немедленного призыва.

«То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — пояснил Костенко.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. В августе этого года молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее на Украине задержали инструктора ВСУ, помогавшего мобилизованным бежать.