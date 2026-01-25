В Иране задержали 53 участников беспорядков

Полиция Ирана задержала 53 участника беспорядков в иранской провинции Семнан. Об этом пишет агентство Tasnim.

Подробности рассказал исполняющий обязанности командующего силами правопорядка региона Али Мирахмади.

«В результате разведывательно-оперативной операции, проведенной полицией, в округе Дамган были обнаружены и задержаны 53 участника и основных лидера беспорядков», — сказал он.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сообщил о движении американских кораблей к Ирану.