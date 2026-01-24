Размер шрифта
14-летнюю российскую теннисистку отстранили за недостойное поведение

Теннисистку из России отстранили на 3 месяца за недостойное поведение
Федерация настольного тенниса России приняла решение дисквалифицировать 14-летнюю спортсменку за недостойное поведение на сборах, передает ТАСС.

Отмечается, что Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) федерации рассмотрела видеозаписи, которые повлияли на это решение. По мнению одного из членов комиссии поведение спортсменки наносит ущерб репутации вида спорта и позорят честь сборной России.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока приглашение на участие в Олимпиаде получили девять российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Все они выступят в нейтральном статусе.

Ранее МОК утвердил меры безопасности на Олимпиаде-2026.

