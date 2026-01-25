Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль

Axios: Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль для встречи с Нетаньяху
Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль, где запланирована их встреча с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios.

Ожидается, что тема встречи будет сосредоточена на вопросе погранперехода «Рафах».

Глава палестинского комитета технократов по управлению сектором Газа Али Шаас в четверг сообщил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» планируется открыть на следующей неделе. Этот КПП является единственным переходом анклава, который до начала конфликта не находился под контролем Израиля.

До этого стало известно, что глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер прибыл в Израиль для встречи с высокопоставленными чиновниками. По данным газета The Times of Israel, официальные лица обеих стран не подтвердили его визит, однако о нем сообщили многочисленные израильские СМИ. Издание отмечает, что приезд Купера произошел на фоне слов американского лидера Дональда Трампа о том, что возможность нанесения ударов по Ирану из-за подавления протестов сохраняется.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, смогут ли США стереть Иран с лица земли.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700645_rnd_0",
    "video_id": "record::28fe62d4-f5a1-4edb-b141-2c47a43eb3d3"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+