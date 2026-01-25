Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль

Axios: Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль для встречи с Нетаньяху

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль, где запланирована их встреча с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios.

Ожидается, что тема встречи будет сосредоточена на вопросе погранперехода «Рафах».

Глава палестинского комитета технократов по управлению сектором Газа Али Шаас в четверг сообщил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» планируется открыть на следующей неделе. Этот КПП является единственным переходом анклава, который до начала конфликта не находился под контролем Израиля.

До этого стало известно, что глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер прибыл в Израиль для встречи с высокопоставленными чиновниками. По данным газета The Times of Israel, официальные лица обеих стран не подтвердили его визит, однако о нем сообщили многочисленные израильские СМИ. Издание отмечает, что приезд Купера произошел на фоне слов американского лидера Дональда Трампа о том, что возможность нанесения ударов по Ирану из-за подавления протестов сохраняется.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, смогут ли США стереть Иран с лица земли.