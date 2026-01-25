Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В торговом центре «Vegas Крокус Сити» произошла эвакуация

РЕН ТВ: в подмосковном ТРК «Vegas Крокус Сити» произошла эвакуация
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В подмосковном торгово-развлекательном центре «Vegas Крокус Сити» произошла эвакуация. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Торгово-развлекательный комплекс приостановил работу по техническим причинам. По словам очевидцев, сотрудники комплекса не комментируют ситуацию и не отвечают на вопросы посетителей.

21 января в Москве произошла эвакуация из ученбного корпуса Российского биотехнологическго университета. Изначально причиной эвакуации называлось сообщение об угрозе взрыва. Как писал «Осторожно, Москва», на место были направлены экстренные службы для проверки территории на наличие возможных опасных предметов. Позднее появилась информация, что мероприятия по безопасности были учебными.

17 января эвакуацию объявляли в торгово-развлекательном центре Columbus на юге Москвы. По информации источника журналистов, причиной стал сбой пожарной системы. На место прибыли сотрудники МЧС, однако признаков возгорания или задымления они не обнаружили.

Ранее из другого московского ТРЦ «Рио» эвакуировали около 950 человек.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700675_rnd_0",
    "video_id": "record::43ff682e-50a8-4a94-a977-be493f349808"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+