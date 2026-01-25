В торговом центре «Vegas Крокус Сити» произошла эвакуация

В подмосковном торгово-развлекательном центре «Vegas Крокус Сити» произошла эвакуация. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Торгово-развлекательный комплекс приостановил работу по техническим причинам. По словам очевидцев, сотрудники комплекса не комментируют ситуацию и не отвечают на вопросы посетителей.

21 января в Москве произошла эвакуация из ученбного корпуса Российского биотехнологическго университета. Изначально причиной эвакуации называлось сообщение об угрозе взрыва. Как писал «Осторожно, Москва», на место были направлены экстренные службы для проверки территории на наличие возможных опасных предметов. Позднее появилась информация, что мероприятия по безопасности были учебными.

17 января эвакуацию объявляли в торгово-развлекательном центре Columbus на юге Москвы. По информации источника журналистов, причиной стал сбой пожарной системы. На место прибыли сотрудники МЧС, однако признаков возгорания или задымления они не обнаружили.

Ранее из другого московского ТРЦ «Рио» эвакуировали около 950 человек.