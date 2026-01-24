Размер шрифта
Ларисе Долиной пришлось отложить открытие джаз-клуба

Певица Долина придумала название джаз-клубу, но отложила открытие на фоне суда
Народной артистке Ларисе Долиной пришлось отложить открытие своего джаз-клуба. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным издания, Долина уже придумала своему джаз-клубу название — «Джаз Land» — и сделала ремонт сделала.

Заведение планировалось открыть в сентябре 2024 года. Однако перед этим она стала жертвой мошенников, после шли суды.

Издание уточнило, что название будут менять: на момент планирования «Джаз Land» еще не было рекомендаций не использовать иностранные слова в названиях.

Суд поставил точку в громкой споре Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье в конце 2025 года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Однако чтобы выселить Долину, пришлось задействовать приставов. В начале января процесс окончился. На фоне судебного процесса СМИ нередко сообщали о падении спроса на концерты Долиной.

Ранее стало известно, на чем зарабатывает Лариса Долина.

