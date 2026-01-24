ИИ потеснил Ваню Дмитриенко в чартах

Сгенерированная искусственным интеллектом песня потеснила в российском чарте хиты популярных исполнителей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на рейтинг агрегатора музыкальной статистики TopHit.

В топ-10 самых популярных за неделю хитов в российском интернете (на основе российских и зарубежных стриминговых платформ) впервые в истории российской популярной музыки вошли сразу три трека, сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта. Это треки: «Ворона» — Кэнни, МС Дымка (третье место), «Расскажи, Снегурочка» — Саша Комович (шестое место), «Внутренний голос» — Jeny Vesna (восьмое место).

«Ворона» опередила треки и Вани Дмитриенко, и Джигана.

По словам продюсера Игоря Краева, первый трек, сгенерированный с помощью систем ИИ и вошедший в топ 100 самых популярных в российском интернете, агрегатор зафиксировал 11 декабря 2025 года. Эксперт посетовал, что сейчас обычный человек не различит на слух треки, написанные, исполненные и записанные музыкантами и певцами от песен, сгенерированных ИИ-платформами.

«Основная проблема в том, что ИИ-генерация большого количества музыки обесценивает работу авторов и артистов», — сказал он.

Краев добавил: следует опасаться, что музыкальные платформы сами начнут активно генерировать музыкальный контент и рекомендовать его слушателям.

Накануне Лайза Миннелли записала первую за 13 лет песню с помощью ИИ.

Ранее Катя Лель оценила теорию о том, что Ваня Дмитриенко является реинкарнацией Есенина.