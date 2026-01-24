Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи артиллерии нанесли удар по населенному пункту Любимовка Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Любимовка. Вечером. Шесть артиллерийских прилетов», — написал он.

Раненых и пострадавших в результате обстрела нет, уточнил Филипчук.

24 января губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о нападении с использованием украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы. Он приложил фотографию поврежденного транспорта.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Дипломат отметила, что нападение произошло в день проведения переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби.

Ранее глава Херсонской области заявил, что Киев ответит за преступления против мирных граждан.