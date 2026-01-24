Размер шрифта
Армия

ВСУ шесть раз ударили по Херсонской области

ВСУ атаковали артиллерией Любимовку Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи артиллерии нанесли удар по населенному пункту Любимовка Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Любимовка. Вечером. Шесть артиллерийских прилетов», — написал он.

Раненых и пострадавших в результате обстрела нет, уточнил Филипчук.

24 января губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о нападении с использованием украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы. Он приложил фотографию поврежденного транспорта.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Дипломат отметила, что нападение произошло в день проведения переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби.

Ранее глава Херсонской области заявил, что Киев ответит за преступления против мирных граждан.

