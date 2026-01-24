Очевидцы сообщили о взрыве в Краснодаре

Газовый баллон взорвался в автомастерской в Краснодаре. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Крыша двухэтажного здания на улице Соколова разрушилась из-за взрывной волны. Пострадали четыре человека, в том числе механик, который в момент взрыва обслуживал автомобиль», — говорится в сообщении.

На месте взрыва работают пожарные и врачи скорой помощи.

Недавно взрыв произошел в торговом центре «О'Депо» в подмосковном Одинцово. Сообщалось, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось какое-то электронное устройство.

До этого взрыв произошел в частном доме в городе Малгобек, расположенном в Республике Ингушетия. Жительница населенного пункта включила дома фен, он заискрился, после чего произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Их доставили в больницу с ожогами.

21 января Главное управление МЧС России по Рязанской области заявило, что в районе поселка Борки обрушился частный жилой дом.

Ранее на востоке Украины зафиксировали взрывы.