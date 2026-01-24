Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Очевидцы сообщили о взрыве в Краснодаре

SHOT: в Краснодаре взорвался газовый баллон в автомастерской
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

Газовый баллон взорвался в автомастерской в Краснодаре. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Крыша двухэтажного здания на улице Соколова разрушилась из-за взрывной волны. Пострадали четыре человека, в том числе механик, который в момент взрыва обслуживал автомобиль», — говорится в сообщении.

На месте взрыва работают пожарные и врачи скорой помощи.

Недавно взрыв произошел в торговом центре «О'Депо» в подмосковном Одинцово. Сообщалось, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось какое-то электронное устройство.

До этого взрыв произошел в частном доме в городе Малгобек, расположенном в Республике Ингушетия. Жительница населенного пункта включила дома фен, он заискрился, после чего произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Их доставили в больницу с ожогами.

21 января Главное управление МЧС России по Рязанской области заявило, что в районе поселка Борки обрушился частный жилой дом.

Ранее на востоке Украины зафиксировали взрывы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700495_rnd_2",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+