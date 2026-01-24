В МИД РФ обвинили Зеленского в лицемерии на фоне гибели медиков в Херсонской области

Захарова: Зеленский говорит о готовности к миру, пока ВСУ убивают врачей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии, заявив, что тот говорит о мире, пока подконтрольные ему силы убивают медиков.

По словам дипломата, украинские военные атаковали санитарный автомобиль с бригадой медработников.

«Зеленский заявляет о мире и готовности к прекращению огня, которые он так рекламирует в Давосе, пока его террористы убивают врачей целенаправленно и систематически — все то, что они с 2014 года делают в Донбассе», — отметила Захарова.

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника ВСУ на автомобиль Алешковской больницы.

Он приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи и последствия взрыва. Позже выяснилось, что никто из членов медбригады не выжил.

В этот же день в Запорожской области дрон ударил по автомобилю скорой во время вызова. В региональном минздраве уточнили, что медики при атаке не были ранены.

Ранее ВСУ уличили в охоте на российских медиков.