«Вопрос закрыт»: премьер Чехии отказался передавать Украине самолеты L-159

Чешский премьер Андрей Бабиш подтвердил, что Прага не передаст Киеву легкие учебно-боевые самолеты L-159. Его цитирует новостной портал Idnes.

«Никакой [продажи Украине] L-159 нет и не будет. Вопрос закрыт», — подчеркнул Бабиш.

Премьер-министр заявил, что споры по поводу передачи самолетов носят искусственный характер.

16 января на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага может в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты, способные сбивать БПЛА. Однако в чешском МИД после этого отметили, что словами о дарении Украине самолетов политик уменьшил эту возможность. В ведомстве подчеркнули, что Петр Павел не должен был говорить, обещать, предлагать или вести переговоры о чем-то подобном, потому что это входит в его обязанности.

23 января начальник генштаба чешской армии генерал Карел Ржегка заявил, что, с его точки зрения, передача Украине четырех L-159 не скажется на безопасности страны, потому что эти самолеты используются в основном как тренировочное средство. Его слова противоречат заявлению министра обороны Чехии Яромира Зуны. Глава оборонного ведомства утверждал, что армия страны нуждается в L-159.

Ранее премьер Чехии объяснил, почему страна не даст Украине денег.