В Израиле разгорелся скандал из-за запуска «Совета мира» по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил президенту страны Ицхаку Герцогу принять участие в церемонии запуска «Совета мира» по сектору Газа в Давосе. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Нетаньяху отклонил соответствующую просьбу Белого дома, сославшись на то, что приглашение было адресовано лично ему.

«Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома позволить президенту Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска «Совета мира» по Газе президента [США Дональда] Трампа в четверг в Давосе», — пишет издание.

Как отмечает портал, этот шаг вызвал напряженность как между канцеляриями Нетаньяху и Герцога, так и между израильским премьером и Белым домом. Сам Нетаньяху отказался от поездки в Давос из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда, в результате чего Израиль на мероприятии представлен не был.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ подписали представители 18 стран.

Ранее США попросили Италию помочь с урегулированием в Газе.