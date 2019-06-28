Завершилась встреча Путина и Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/97/12459097/upload-RTS2JZ01-pic905-895x505-75537.jpg">

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, передает РИА «Новости».

Она продлилась 1,5 часа.

Предполагалось, что беседа глав государств продлится от одного до полутора часов.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.