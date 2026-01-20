Стубб раскрыл хороший, плохой и ужасный сценарии в отношении Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб в беседе с газетой The Washington Post назвал три возможных сценария в отношении Гренландии со стороны США на фоне последних высказываний Дональда Трампа.

По его словам, есть три сценария: хороший, плохой и ужасный.

«Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать ситуацию, найти выход и затем усилить безопасность в Арктике в рамках НАТО. Плохой сценарий — это то, что повлечет за собой разрыв между Гренландией и Данией, который будет вынужденным тем или иным образом, а результат которого мы не знаем», — заявил Стубб.

Он отметил, что в ужасном сценарии, в который никто не верит, фигурирует военное вмешательство. Президент Финляндии вновь заверил, что Европа хочет найти решение этого вопроса.

Политик также указал, что есть люди, считающие внимание Трампа к Гренландии «переломным моментом» и сигналом к «жесткому противостоянию» с Вашингтоном.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее евродепутат «послал» Трампа.